Sivas'ta evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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SİVAS (AA) - Sivas'ta kapı kilitlerini plastik aparatla açarak girdikleri evlerden çeşitli eşyalar çaldıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, kapı kilitleri plastik aparatla açılarak girilen bazı evlerden değerli eşyalar çalındığı tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri F.B. ve G.G. yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suç unsuru olabileceği değerlendirilen eşyalara el konuldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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