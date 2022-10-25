Sivaslı meslek lisesi öğrencileri Bingöl'de elektrik üretimine tanıklık etti

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SİVAS (AA) - Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yüksek gerilim sistemleri eğitim alan 17 öğrenci, Bingöl Aşağı Kaleköy Barajı ve HES Birleşik Yenilenebilir (Hibrit) Elektrik Üretim Tesisi'ni gezdi.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'den (ÇEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, enerji sektörünün nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek, genç istihdamına katkı sunmak hedefiyle 2018 yılında hayata geçen Enerjinin Yıldızları Projesi'nin öğrencileri, teknik geziler ile elektriğin üretimine yerinde tanıklık ediyor.

Proje kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılından Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı’nın kurulmasına destek olan ve uygulamalı dersler için laboratuvar oluşturan ÇEDAŞ, bu yıl da 12. sınıf öğrencilerine özel bir gezi düzenledi.

Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı'nda eğitim gören ve aynı zamanda ÇEDAŞ'ta staj yapan 17 öğrenci, Bingöl'deki Aşağı Kaleköy Barajı ve HES Birleşik Yenilenebilir (Hibrit) Elektrik Üretim Tesisi'nde, yenilenebilir enerjinin üretim aşamalarını yerinde görme fırsatına sahip oldu.

Gezi boyunca öğrencilerle olan ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların öneminin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Biz de gelecekte meslektaşımız olacak öğrencilerimizin yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini, hibrit modeli yerinde gösterelim istedik. Bingöl'de 2020 yılında üretime geçen Aşağı Kaleköy Barajı ve HES Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi'nde öğrencilerimiz sistemin nasıl işlediğini yerinde görme ve inceleme fırsatı buldu. Eminim ki arkadaşlarımız sahadaki bu dersi hayatları boyunca unutmayacak ve profesyonel çalışma hayatına adım attıklarında faydasını görecekler." ifadelerini kullandı.

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