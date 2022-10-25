Sivas Belediyesinin ücretsiz sinema etkinlikleri devam ediyor

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SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz sinema etkinliğinde, Hazreti Muhammed'in "Hicret" yolculuğunu konu alan "Tay" isimli yerli animasyon filmi öğrencilerle buluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, filmi öğrencilerle izleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ilk hafta 3 bin öğrenciyi sinemada misafir edeceklerini, talep eden tüm öğrenciler için filmi ücretsiz izleteceklerini kaydetti.

Annesini arayan minik bir tay ile ihtiyar bir devenin Mekke'den Medine'ye yolcuğunu, Hazreti Muhammed'in hicreti üzerinden anlatan "Tay" isimli filme öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

3D animasyon türündeki yerli animasyon filmi, masal tarzı anlatımıyla okul çağındaki çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi kavramlarının pekiştirilmesini, peygamber sevgisinin aşılanmasını hedefliyor.



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