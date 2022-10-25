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SİVAS (AA) - Sivas'ta arsada erkek cesedi bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alibaba Mahallesi 8. Sokak'ta bir kişinin arsada hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri kafasından darbe alan M.C'nin (43) hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırmalar sonucu şüpheli M.F'yi (53) gözaltına aldı.

İddiaya göre, M.F'nin birlikte alkol aldığı M.F'yi aralarında çıkan tartışmada kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Cenaze, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli M.F’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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