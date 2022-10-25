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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta arsada erkek cesedi bulundu

AA

Sivas'ta arsada erkek cesedi bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ta arsada erkek cesedi bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alibaba Mahallesi 8. Sokak'ta bir kişinin arsada hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri kafasından darbe alan M.C'nin (43) hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırmalar sonucu şüpheli M.F'yi (53) gözaltına aldı.

İddiaya göre, M.F'nin birlikte alkol aldığı M.F'yi aralarında çıkan tartışmada kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Cenaze, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli M.F’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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