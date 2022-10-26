Sivasspor, Avrupa arenasında 27. maçına çıkacak

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci hafta maçında yarın Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 27. mücadelesine çıkacak.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve 22.00'de başlayacak müsabakayı Norveç'ten Rohit Saggi yönetecek. Müsabakada Geir Isaksen ve Morten Jensen ise yardımcı hakem olarak sahada yer alacak
Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar rövanş maçında ise deplasmanda Ballkani'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.
G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor ve CFR Cluj takımlarının yedişer, Ballkani ve Slavia Prag'ın dörder puanı bulunuyor.
- Sivasspor'un Avrupa karnesi
Avrupa kupalarında daha önce 26 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 9'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 49 gole engel olamadı.
Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 26 maçın performans tablosu şöyle:
|Organizasyon
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme)
|2
|1
|-
|1
|3
|6
|UEFA Avrupa Ligi
|10
|2
|-
|8
|10
|21
|UEFA Intertoto Kupası
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|UEFA Avrupa Konferans Ligi
|10
|5
|2
|3
|13
|15
|Toplam
|26
|9
|3
|14
|29
|49