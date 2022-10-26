Sivasspor, Avrupa arenasında 27. maçına çıkacak

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SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci hafta maçında yarın Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 27. mücadelesine çıkacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve 22.00'de başlayacak müsabakayı Norveç'ten Rohit Saggi yönetecek. Müsabakada Geir Isaksen ve Morten Jensen​​​​​​​ ise yardımcı hakem olarak sahada yer alacak

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar rövanş maçında ise deplasmanda Ballkani'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor ve CFR Cluj takımlarının yedişer, ​​​​​​​Ballkani ve Slavia Prag'ın dörder puanı bulunuyor.





- Sivasspor'un Avrupa karnesi



Avrupa kupalarında daha önce 26 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 9'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 49 gole engel olamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 26 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme) 2 1 - 1 3 6 UEFA Avrupa Ligi 10 2 - 8 10 21 UEFA Intertoto Kupası 4 1 1 2 3 7 UEFA Avrupa Konferans Ligi 10 5 2 3 13 15 Toplam 26 9 3 14 29 49









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