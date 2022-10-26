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Sivasspor, CFR Cluj maçına doğru

AA

Sivasspor, CFR Cluj maçına doğru

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında yarın Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Çalımbay, mücadelenin oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, grupta iç sahadaki son maçlarını oynayacaklarını belirtti.

Gruptaki takımların puanlarının birbirine yakın olduğuna dikkati çeken ve CFR Cluj karşısına galibiyet için çıkacaklarını dile getiren Çalımbay, "Bizim için final maçı, yarınki maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor ki rahat şekilde Slavia Prag maçına gidelim." dedi.

Çalımbay, deplasmanda kazandıkları CFR Cluj ve Ballkani maçlarının takımı grupta iyi yerlere getirdiğine işaret ederek, "Şimdi sahamızda da kazanmamız gerekiyor, her şeyimizi ortaya koyarak oynamak, kazanmak istiyoruz. Cluj, iyi bir takım, son maçında Slavia Prag'a karşı kazandı. Fizik olarak da güçlü bir takım. Biz orada maçı kazandık ama çok zor anlar, sıkıntılar yaşayarak kazandık." diye konuştu.

Saha avantajını kullanmak istediklerini vurgulayan Çalımbay, "Üzüldüğüm şey, biz bir final maçı oynayacağız ve bu final maçını aldıktan sonra da büyük ihtimalle gruptan çıkacağız. Böyle bir maç oynarken şehirde maalesef bu havayı görmüyorum. Her zaman söylediğimiz gibi taraftara ihtiyacımız var. Onların desteğiyle de maçı kazanmak için ne gerekiyorsa sahada arkadaşlarımız her şeyi yapacak." ifadelerini kullandı.


- "Yüzde doksan hazırız"


Çalımbay, rakibe saygı duyduklarını ancak Sivasspor'un da son üç yıldır Avrupa'ya giden başarılı bir takım olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Her türlü takımla oynadık, çok güçlü takımlarla da oynadık. Ne olursa olsun zorluklara rağmen Avrupa'ya gidiyoruz, onun için takımımla gurur duyuyorum. Bundan önceki maçlarda çok eksikle oynadık. Sezonu erken açtığımızdan, erken maçlar oynadığımızdan dolayı sakatlıklarımız artmıştı. Şu anda takım olarak yüzde doksan hazırız, sakatımız da fazla yok. Arkadaşlar da bu maçın öneminin farkındalar. Onun için nasıl daha önce mucizeler yaratmışsak inşallah yarın da bu maçı kazanıp ondan sonra gruplardan çıkarsak o da çok büyük bir başarıdır. Bu takımın böyle başarı sağlaması bana göre şampiyonluk kadar önemlidir. Geçen sene de tarihinde ilk defa Türkiye'nin en büyük kupalarından ikincisini aldık."


- N'Jie: "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz"


Orta saha oyuncusu Clinton N’Jie ise karşılaşmanın zor geçeceğinin altını çizerek, "Maçın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımızın desteğiyle üç puanla ayrılacağımızı düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Deplasmanda rakiplerini 1-0 yendiklerini anımsatan N'jie, şunları kaydetti:

"Çok zor bir maçtı ama üç puan almasını bildik. Cluj, geçen yıllarda şampiyonluklar yaşamış çok iyi bir takım ama Sivasspor da çok iyi işler çıkardı. Son üç yıldır Sivasspor'un yükselen grafiği var, üç yıldır Avrupa kupalarına gidiyor, Türkiye Kupası'nı kazandı. Sivasspor'un düzenli olarak daha iyiye giden bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki zor zamanlardan geçtiğimiz de bir gerçek. Bazı eksik oyuncularımız, sakat arkadaşlarımız var ama takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve bu maçta da elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."

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