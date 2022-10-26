Ulaş Kaymakamı Baş, köylerde vatandaşların sorunlarını dinledi

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SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kertmekaracaören, Kurtlukaya ve Boğazdere köylerini ziyaret eden Baş, köy sakinleri ile sohbet etti, muhtarlardan sorunlar hakkında bilgi aldı.

Kertmekaracaören köyünde tandırda ekmek yapan kadınlarla bir süre sohbet eden Baş, kadınların pişirdiği ekmekten yedi.

Baş, daha sonra köyün yüksek tepesine dikilen 12 metrelik direğe köylülerle birlikte dualar eşliğinde Türk bayrağını göndere çekti.

Boğazdere köyünde yapımı devam eden kilit parke taşı döşeme çalışmalarını inceleyen Baş, eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

Köy sakinleri ve muhtarlarla görüşerek sorunların çözümü noktasında neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Baş, "İlçemiz köylerinde yaşayan vatandaşların refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için kaymakamlık olarak çalışmaktayız. Köy gezilerini sürdürerek, bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz." dedi.

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