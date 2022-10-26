Sivasspor, CFR Cluj maçına hazır

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SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında yarın CFR Cluj ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile CFR Cluj, yarın saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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