CFR Cluj, Sivasspor maçına hazır

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SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci hafta maçında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Romanya temsilcisi CFR Cluj, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Açma ve germe hareketleri yapan Romanya temsilcisi, daha sonra dar alanda top kapma ve pres çalıştı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.



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