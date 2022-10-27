Sivas'ta kamu ortaklığında kurulan fabrikada süt ürünleri üretimi de başladı

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SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta çiftçinin gelirini artırmak ve kırsalda kalkınma sağlamak amacıyla geçen yıl kamu ortaklığında kurulan Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (SİVTAŞ), yem fabrikasının ardından günlük 100 ton üretim kapasiteli süt işleme tesisini de hizmete aldı.

Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesinin ortaklığında kurulan SİVTAŞ bünyesinde geçen yıl hizmet vermeye başlayan yem fabrikasında, günlük ortalama 500 ton büyük ve küçükbaş hayvan yemi üretiliyor.

Jeotermal seracılıktan tohumculuğa ve bal paketlemeye kadar birçok alanda faaliyet göstermesi beklenen SİVTAŞ bünyesinde, günlük 100 ton kapasiteli Süt İşleme Fabrikası da üretime başladı.

Sütlerin yerinden toplandığı tesiste yoğurt, pastörize süt, ayran, kaşar, lor ve tereyağı üretiliyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine, SİVTAŞ'ın şehir için önemli bir değer olduğunu ve amaçladığı iki ana sektörde faaliyet göstermeye başladığını söyledi.

Daha önce faaliyete geçen yem fabrikasının, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için beklenilenden çok iyi seviyede üretimine devam ettiğini belirten Bilgin, "İkinci ana kol olan süt işleme tesisi de 45 gündür üretim yapıyor." dedi.

- "Sivas ve çevresinden alınan sütleri işleyerek piyasaya sürüyoruz"

Tesisin günlük 100 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:

"Başlangıç itibarıyla yanlış yapmamak adına itidalli gidiyoruz çünkü gıda önemli. Şu anda günlük 10 ton süt işliyoruz. Sivas ve çevresinden aldığımız sütleri işleyerek piyasaya sürüyoruz. Yoğurt, pastörize süt, ayran, kaşar ve lor peynir üretiyoruz. Bu ürünlerle Sivas piyasasına girdik. Tüm marketlerde, lokantalarda SİVTAŞ'ın ürünlerine hemşehrilerimiz ulaşabilir. Piyasadaki ürünlerimizden vatandaşlarımız gayet memnun. Geri dönüşleri takip ediyoruz. Amatör ekiple, profesyonel ruhla çalışıyoruz. Piyasanın refleksini ve geri dönüşünü de göz önüne alarak önümüzdeki günlerde kapasitemizi artırarak önce İç Anadolu daha sonra Türkiye piyasasına gireceğiz."

Bilgin, SİVTAŞ'ın Sivas'ın tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimine destek olmak amacıyla kurulduğuna işaret ederek, "Şu anda bu sektörde en önemli girdi maliyetleri yemde. Biz yem üretimine başladığımız günden bu yana kaliteli yemi en ucuza satmayı amaçladık." diye konuştu.

SİVTAŞ'ın kamu kaynaklarıyla kurulmuş bir şirket olduğunu dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Aşırı kar etmeden, kaliteli ürünü çiftçiyle buluşturmayı hedefledik. Aynısı süt işleme tesisinde de geçerli. Sivas'ta süt üreten çiftçilerimizden aldığımız sütü işleyerek piyasaya makul fiyatla satmak istiyoruz. Bunu da inşallah başardık. Önümüzdeki süreçte temel hedefimiz çiftçinin ihtiyacı olan ürünü çiftçiye verip, çiftçinin ürettiği malı çiftçiden alacak şekilde işletme mantığı oturtmaya çalışıyoruz. Temel amaç Sivas çiftçisinin kazanması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi."

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