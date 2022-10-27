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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta 18 bin 420 dolu makaron ele geçirildi

AA

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 bin 420 adet dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Sivas'ta 18 bin 420 dolu makaron ele geçirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 bin 420 adet dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kentte altı adreste ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda 18 bin 420 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yaptı.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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