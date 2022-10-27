TDK Başkanı Gülsevin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sempozyuma katıldı

SİVAS (AA) - Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılı dolayısıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) düzenlenen "Türk Kültüründe Mevlit Geleneği Uluslararası Sempozyumu"na katıldı.

Gülsevin, SCÜ 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumdaki konuşmasına TDK bünyesinde çıkarılan "Bilge Tonyukuk Yazıtları" kitabını örnek göstererek başladı.

Kitabın 8. yüzyılda yazıldığında dünyada Almanca, Fransızca ve İngilizce olmadığına dikkati çeken Gülsevin, "Biz taşlarla ortaya çıktığımız gün zaten devlet dili olarak ortaya çıktık. Atatürk'ün Nutuk adlı eseri nasıl devlet adamının yaptıklarını, değerlendirmelerini anlatıyorsa, Orhun Yazıtları da Nutuk gibidir, devlet kağanının yazdığı yazıtlardır." dedi.

Gülsevin, Türk dilinin kullanımının yaygınlaşmasında ve dil birliği oluşmasında Süleyman Çelebi'nin "Vesiletün Necat" adlı eserinin ayrı bir yeri olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"15. asırda,1409'da, o dönemlerde Allah ondan razı olsun Süleyman Çelebi ile beraber mevlit çıktı. Hem bir edebiyat eseri ve şaheseri hem de dil eseri ve şaheseri. Bu mevlit daha sonraki zamanlarda Türk dilinin tam anlamıyla bir din dili olarak da kullanılıyor olmasını da yaygınlaştırdı. Hatta Türk dilli olmayan akrabalarımızda bile Türkçe mevlitler okundu. Yani Bosna'da Boşnaklar okudu, Balkanlar'daki ülkelerde okundu, Gürcistan'da, Kafkasya'da okundu ve bizim ana dili Türkçe olmayan kendi akrabalarımızda, komşularımızda bir din dili birliği oluşturmuş oldu. Biz de Türk Dil Kurumu olarak bu çalışmada sizlerle beraber olmaktan çok gurur duyuyoruz."

Vali Yılmaz Şimşek de mevlidin Türk dili ve kültürünün temel taşlarından birisi olduğunu hatırlatarak, sempozyumun, birçok medeniyete beşiklik etmiş, tarihi derinliği sahip Sivas'ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise Süleyman Çelebi'nin, Osmanlı'da insanların geleceklerinden umutsuz olduğu fetret döneminde yazdığı bu eserle Anadolu halkına, "Ey insanlar umutsuzluğa düşmeyin. Sizi kurtaracak bir yol var o da Hazreti Peygamberdir." diyerek yol gösterdiğini vurguladı.

Sempozyum, 29 Ekim'de sona erecek.

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