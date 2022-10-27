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Sivasspor Başkanı Otyakmaz ile CFR Cluj Başkanı Balaj'dan dostluk mesajı

AA

Sivasspor Başkanı Otyakmaz ile CFR Cluj Başkanı Balaj'dan dostluk mesajı

SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile CFR Cluj Kulübü Başkanı Cristian Balaj, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'ndaki mücadele öncesi dostluk mesajı verdi.

Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, Otyakmaz ve Balaj, kulübün internet sitesine ortak açıklamada bulundu.

Otyakmaz, deplasmanda oynadıkları ilk maçta ev sahipliğinden dolayı Cluj yönetimine teşekkür ederek, "Romanya'da bizi çok güzel misafir ettiler. Biz de burada elimizden geldiğince onları iyi şekilde misafir etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sivasspor ile Cluj arasında oynanacak mücadele öncesi dün düzenlenen basın toplantısında Romanya'dan gelen basın mensubunun, "Sivasspor gibi küçük bir takım Romanya'da defalarca şampiyonluk yaşamış CFR Cluj karşısında nasıl bir futbol sergileyecek?" sorusunu absürt bulduğunu belirten Otyakmaz, "Bizim için o tür soruların hiçbir önemi yok. Biz CFR Cluj takımının bize karşı olan muhabbetine ve dostluğuna bakıyoruz. Gerçekten onlara her anlamda teşekkür ediyoruz. Bu tür soruya maruz kaldığımız için Cluj yönetiminden rahatsız olmamız mümkün değil." açıklamasını yaptı.


- "Bu sorudan biz de rahatsız olduk"


Balaj ise Otyakmaz'a teşekkür ederek, grupta aldığı sonuçlar için de kırmızı-beyazlı takımı kutladı.

Sivas gibi büyük bir şehre geldikleri için çok mutlu olduklarını aktaran Balaj, şunları kaydetti:

"Kendimizi Cluj'da gibi hissettik. Sivas halkının ve Sivasspor yönetiminin yaklaşımı takdire şayan, o yüzden biz burada kendimizi çok iyi hissettik. Sizinle aynı grupta olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Romanya spor camiası adına sizden özür diliyorum, gazetecinin hakaret sayılabilecek sorusu yüzünden. Bu sorudan biz de rahatsız olduk. Sivas gibi büyük bir şehre geldiğimiz için de çok mutluyuz. Sivas güzel ve büyük bir şehir, çok da beğendik. Romanya'ya döndüğümüz zaman sizler adına çok güzel şeyler söyleyeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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