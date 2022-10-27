Demir Grup Sivasspor-CFR Cluj

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SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun beşinci haftasında Demir Grup Sivasspor ile Romanya temsilcisi CFR Cluj arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Rohit Saggi, Geir Isaksen, Morten Jensen (Norveç)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Keita, Dia Saba, N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

CFR Cluj: Scuffet, Manea, Matias, Kolinger, Camora, Adjei-Boateng, Muhar, Cvek, Deac, Roger, Janga

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