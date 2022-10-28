Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

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Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Rohit Saggi, Geir Isaksen, Morten Jensen (Norveç)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 46 Gradel), Hakan Arslan, Keita (Dk. 82 Ulvestad), Dia Saba (Dk. 89 Robin Yalçın), N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90 Ziya Erdal), Yatabare (Dk. 81 Angielski)

CFR Cluj: Scuffet, Manea, Matias (Dk. 85 Bordeianu), Kolinger (Dk. 46 Burca), Camora, Adjei-Boateng (Dk. 78 Hoban), Muhar, Cvek (Dk. 70 Braun), Deac (Dk. 70 Petrila), Roger, Janga

Goller: Dk. 22 ve 73 Yatabare, Dk. 64 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Kolinger (CFR Cluj), Dk. 54 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 88 Angielski (Demir Grup Sivasspor)







SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında konuk ettiği Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-0 yendi.



Sivasspor, aldığı bu galibiyetle son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.



49. dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına ilerleyen N'Jie'nin ortasında meşin yuvarlak Cluj savunmasından döndü.

55. dakikada CFR Cluj, ceza yayının önünden serbest vuruş kazandı. Manea'nın vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'ın kucağında kaldı.

61. dakikada konuk ekip, sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Roger'in arka direğe ortasında Matias'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

64. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta N'Jie, meşin yuvarlağı Gradel'in önüne yuvarladı. Bu futbolcunun içeriye sert bir şekilde gönderdiği top, defansa çarparak filelere gitti: 2-0

73. dakikada kırmızı-beyazlı ekip, skoru 3-0'a getirdi. Ceza yayının gerisinden Dia Saba'nın şutunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı Yatabare voleyle ağlara gönderdi.

80. dakikada Hakan Arslan ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Dia Saba'nın vuruşunda, rakip savunma son anda topa ayak koyarak mutlak bir golü önledi.

Karşılaşma, Sivasspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.



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