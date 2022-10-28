Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

B.D. yönetimindeki 58 ACP 989 plakalı otomobil, Taşköprü Mahallesi TOKİ evleri yakınında yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.D. ve K.Ş. yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.D. ve K.Ş. buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

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