Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla, Divriği ve Suşehri ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Şarkışla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Gökhan Dolaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, Emniyet Müdür Vekili Ünal Tolga Katı, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

- Divriği

Divriği ilçesindeki törende ise Kaymakam Yakup Papaker ve Belediye Başkanı Hakan Gök, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

- Suşehri

Suşehri ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Ahmet Korkmaz ve Belediye Başkan Vekili Nazif Karkın, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

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