GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta trafonun patlaması sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde hidroelektrik santralindeki trafoda meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

EÜAŞ Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'nde işçilerin tamir ve bakım yaptığı sırada bir trafoda patlama oldu.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlamada teknisyen E.G.B. (30) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan işçiler M.K. ve R.T. ile elektrik mühendisi E.E. hastaneye kaldırıldı.

Yaralı işçilerden M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Sivas'a sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, patlamanın olduğu EÜAŞ Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'ne gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bugün saat 14.40 sularında 112'ye gelen ihbarda Suşehri ilçemiz Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'nde trafodan kaynaklı bir patlama ve yangın olduğu bildirilmiştir. Bu ihbar üzerine ekiplerimiz derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk etapta ekiplerimiz yangını kontrol altına almış ve söndürmüştür. Akabinde olay yerindeki yaralıları hastaneye sevk etmiştir. Hastaneye sevk edilen 3 yaralımız var. Bunlardan birinin durumu maalesef ağır. Olay yerinde maalesef bir teknisyenimizin vefat ettiği tespit edilmiştir. Şu anda olay kontrol altında, arkadaşlarla da görüştük. İkinci patlamanın olmaması için gerekli tedbirler alındı. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum."

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