Sivasspor'dan sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi hakkında açıklama

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SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü, sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Uğur Çiftçi hakkında kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Uğur Çiftçi, dün akşam sahamızda CFR Cluj ile oynadığımız UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçının ilk yarısında sağ kasığında ağrı hissetti. Sporcumuza bugün yapılan kontrollerde sağ kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık ve zorlanma tespit edildi. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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