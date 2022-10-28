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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA

Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

CFR Cluj maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor, 31 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

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