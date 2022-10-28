Sivas'ta hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kablo, akaryakıt ve ev eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ekipleri, kentte son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesiyle çalışma başlattı.
Şüphelilerin gece kablo, akaryakıt ve ev eşyası çaldıklarını tespit eden polis ekipleri E.G. ve S.B'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikametlerinde arama yapan polisler, suç unsuru olabileceği değerlendirilen eşyalara el koydu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.