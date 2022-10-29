Sivas'ta THM korosu Cumhuriyet konseri verdi

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SİVAS (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, Sivas’ta Cumhuriyet konseri verdi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, solo ve koro olarak Cumhuriyet Bayramı'na özel kahramanlık türküleri seslendirildi.

Davetlilerin Türk bayrakları ile izlediği konser 10. Yıl Marşı ile sona erdi.

Konserin ardından Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, koro şefi Solmaz Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.



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