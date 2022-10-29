Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla, Hafik, Suşehri, Zara ve Ulaş ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şarkışla ilçesinde Kaymakam Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgüy Oğuz, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, şehir stadyumundaki çeşitli gösterilerle devam etti.

Kaymakam Dolaş, burada yaptığı konuşmada, "Tarihin her döneminde çok çetin mücadeleler vererek istiklal ve istikbalimizi korumayı bilen milletimizin kurduğu Osmanlı Devleti, 600 yılı aşkın bir zaman diliminde adaleti, huzuru ve nizamı 3 kıtada sürdürmüş, örnek bir devlet olarak tarihteki yerini almıştır." dedi.

Tören, öğrencilerin şiir okuması halk oyunu ekibinin gösterisi ile sona erdi.

- Hafik

Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Kaymakam Kadir Algın ve Belediye Başkanı Harun İsa Gültay, öğrencilerin ve programa katılanların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiir okundu, çeşitli gösteriler sergilendi.

Program, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu.

- Suşehri

Suşehri Belediyesine ait halk pazarında düzenlenen kutlama programında, Kaymakam Ahmet Korkmaz, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşma yapan Kaymakam Korkmaz, "Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazileri sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini anlatan çeşitli gösteriler sergilendi.

- Zara

Zara ilçesinde Kaymakam Meriç Dinçer'in makamda tebrikleri kabulü ile başlayan kutlamalar, Gazi İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Tören, Reşit Akif Paşa Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladıkları gösteriler ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül vermesi ile sona erdi.

- Ulaş

Ulaş ilçesindeki programda kaymakam Selçuk Baş, makamında tebrikleri kabul etti.

Spor salonunda düzenlenen tören ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Baş ve Belediye Başkanı Turan İlbey, öğrencilerin ve törene katılan vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Baş, burada yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında büyük mücadeleler neticesinde kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın Cumhuriyet ile taçlandırılışının 99. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyeti ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Tören, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin okuduğu şiirler ve türkülerle son buldu.

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