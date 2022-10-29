Sivas'ta trafonun patlaması sonucu ölen işçinin cenazesi defnedildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde hidroelektrik santralindeki trafoda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.
EÜAŞ Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'nde dün tamir ve bakım yaptığı sırada trafoda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren teknisyen Ertuğrul Gazi Bozdağ'ın (30) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'ne getirildi.
Bozdağ'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından defnedildi.
Cenaze törenine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Bozdağ'ın ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.
- Olay
Sivas'ın Suşehri ilçesindeki EÜAŞ Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'nde dün işçilerin tamir ve bakım yaptığı sırada trafoda meydana gelen patlamada 1 işçi ölmüş, 3 işçi yaralanmıştı.