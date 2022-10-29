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Sivas'ta "Türk Kültüründe Mevlit Geleneği Uluslararası Sempozyumu" sona erdi

AA

Sivas'ta "Türk Kültüründe Mevlit Geleneği Uluslararası Sempozyumu" sona erdi

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) düzenlenen "Türk Kültüründe Mevlit Geleneği Uluslararası Sempozyumu" sona erdi.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılı dolayısıyla 4 Eylül Kültür Merkezi'nde 27 Ekim'de başlayan ve 3 gün süren sempozyumun tüm oturumları tamamlandı.

SCÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen sempozyuma, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu ve TÜRKSOY katkı sundu.

Sempozyuma, toplam 45 üniversiteden 70 akademisyen katıldı.

Her bir oturum sonunda, oturum başkanları tarafından konuşmacı akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, 4 Eylül Kültür Merkezi Keykavus Salonu’ndaki değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, sempozyum boyunca 69 bildiri sunulduğunu, bu bildirilerin kitap haline getirileceğini belirtti.




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