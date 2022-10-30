Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Leke James ile Uğur Çiftçi'nin sakatlığı bulunuyor.

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