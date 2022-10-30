Sivas'tan kısa kısa

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye, Türkiye Belediyeler Birliğinden hibe edilen kamyon ile araç filosunu genişletti.

Belediye Başkanı Turan İlbey, Türkiye Belediyeler Birliği ile yapılan uzun görüşmeler neticesinde hibe olarak aldıkları kamyonun ilçeye yapılacak hizmetlerde kullanılacağını söyledi.

Belediyenin araç filosunu ilçeye daha hızlı hizmet vermek adına genişletmeye devam ettiklerini dile getiren İlbey, "Rabbim bu araçlarımızla kazasız, belasız ilçe halkımıza layık oldukları hizmeti yapabilmeyi nasip etsin, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

- Ulaş Kaymakamı Baş, kadın kursiyerleri ziyaret etti

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ek binasında kurs gören kadın kursiyerleri ziyaret ederek yaptıkları çalışmaları inceledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun'dan çalışmalar ile ilgili bilgi alan Baş, kadınlara yönelik açılan kursların önemine vurgu yaparak, "Kurslarda dikiş, nakış gibi çeşitli beceriler kazanılmakta. Kurs bitiminde sizlere verilen sertifikalarla iş yeri açarak aile bütçenize katkı sağlayabileceksiniz." diye konuştu.

Baş'a ziyareti sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül eşlik etti.

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