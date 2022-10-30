Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Divriği ilçesinden Ankara istikametine giden H.O. idaresindeki 06 BPJ 736 plakalı hafif ticari araç, Akkaya köyü kavşağında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.

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