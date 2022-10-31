Sivaslı ev kadınları Aile Destek Merkezi'nde sosyalleşip meslek sahibi oluyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kurslara katılan ev kadınları hem sosyalleşiyor hem de öğrendikleri meslek sayesinde aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Sivas Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hizmet veren ADEM'ler tarafından tespit edilen dezavantajlı durumdaki ev kadınları, geleneksel Türk mutfağı, iğne oyası, dikiş nakış ve kuaförlük kurslarına katılıyor, fitness ile stres atıyor.

Vali Yılmaz Şimşek, AA muhabirine, ADEM'lerin gerek kadınların mesleki ve kişisel açıdan gelişmeleri gerekse toplumsal entegrasyon konusunda faaliyet gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ADEM'lere büyük önem verdiğini vurgulayan Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ADEM'lerin yaygınlaşması ve sayısının artırılması yönünde de girişimleri var. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilimizdeki ADEM sayısını artırma amacındayız." dedi.

- "3 bin 500 kursiyerimiz eğitim aldı"

Şimşek, kentte üç ADEM'in faaliyetini sürdürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Bunlardan ikisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, birisi de Valiliğimiz destekleriyle faaliyete geçti. Burada kadınlarımız Türk mutfağından kuaförlük ve dikiş nakış kursuna kadar birçok alanda eğitim alıyorlar ve kendilerini geliştirip, yetiştiriyorlar. Bu sayede de hem aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar hem de boş zamanlarını değerlendirmiş oluyorlar. Kadınlarımız eğitim ve kurs alırken evde bırakamayacakları çocukları da emin ellerde. Burada kurs alarak kendilerini geliştiriyor. Burada eğitimcilerimiz de görev yapıyor. Talep doğrultusunda kurslarımızın sayısını artırma çabasındayız. 2019 yılından bugüne kadar 3 bin 500 kursiyerimiz buradan eğitim almış durumda. Şu anda 36 kursumuzda yaklaşık 750 kursiyerimiz aktif olarak eğitim alıyor, inşallah bunların sayısını artıracağız."

- "Her gün evden çıkıp buraya koşarak geliyorum"

Merkezde kuaförlük kursuna katılan Çiğdem Çetin ise 3 yıl önce gelmeye başladığı merkezde bir aile ortamı oluştuğunu dile getirdi.

Kursların ev kadınları için çok büyük nimet olduğunun altını çizen Çetin, "Aile gibi olduk. Her gün evden çıkıp buraya koşarak geliyorum. Her gün yeni şeyler öğreniyorum. Öğrendiğimiz şeyleri arkadaşlarımızda, çevremizde deniyoruz. Bizim için gerçekten çok iyi oldu. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Burada, okula başlamamış çocuklarımıza öğretmenler eşliğinde okul öncesi eğitim de veriliyor. İnşallah bu merkezlerin sayısı çoğalır." diye konuştu.

Aşçılık kursuna katılan Şeyma Deniz de geleneksel Türk mutfağını öğrenmek adına düzenlenen kursun çok anlamlı olduğunu, alacağı eğitim sayesinde gelecekte aile ekonomisine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.