Erzincan Emniyet Müdürü Kurt'un acı günü

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SİVAS (AA) - Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un babası ve eski Zara Belediye Başkanlarından Aydın Kurt vefat etti.

Yakalandığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Kurt, 83 yaşında hayatını kaybetti.

1984-1999 yıllarında üç dönem Zara Belediye Başkanlığı yapan Kurt için ilk olarak Zara Belediye binası önünde tören düzenlendi.

Daha sonra Mehmet Akif Ersoy Camisi'ne getirilen Kurt'un cenazesi, kılınan namazın ardından Ahmetağa çiftliğindeki aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze töreni sonrası Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Kurt'un ailesi, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivas ve Erzincan protokolleri ile vatandaşlar katıldı.

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