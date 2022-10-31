Sivas'ta doğa tutkunları Demiryazı Ormanları'nın güzelliklerini keşfetti

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SİVAS (AA) - Sivas'ta bir grup doğa tutkunu, sonbahar renklerinin sardığı Demiryazı Ormanları'na yürüyüş düzenledi.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Demiryazı Göleti'nin çevresinden başlayan yürüyüşe, Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) üyesi 10 doğa tutkunu katıldı.

SADAK yürüyüş lideri Ahmet Bayat, yaklaşık 11 kilometrelik parkur boyunca sonbaharda kırmızı, sarı, turuncu ve yeşil renkleri yansıtan ardıç, sedir, karaçam, sarıçam, pelit ve fındık ağaçlarının içinden geçtiklerini belirtti.

Ormanlık alanın sonunda 1650 metre rakımlı Kayatepe'ye ulaştıklarını aktaran Bayat, "Zirveden sonbaharın güzelliklerini izlemek müthiş bir duyguydu. Dönüş yolumuzda da ormanlık alan içerisinde akan nehirden oluşan küçük şelalelerin ve kuş seslerinin verdiği ahenkle yürüdük. Doğayı ve doğada olmayı seviyoruz. Şehirden uzaklaşıp doğanın ritmine ayak uydurmak isteyen herkesi aramızda görmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Bayat, çevrelediği göletten adını alan Demiryazı Ormanları'nın, bitki örtüsü çeşitliliği ve ağaç türleri ile her mevsim çekim merkezi olduğunu sözlerine ekledi.

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