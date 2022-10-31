Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Alpaslan Dedeş, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Erdoğan Yeşilyurt, Keita (Dk. 40 Robin Yalçın), Hakan Arslan (Dk. 40 Ulvestad), Dia Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Veysel Sarı, Luyindama, Kudryashov, Bünyamin Balcı, Fernando, Ufuk Akyol, Güray Vural, Nakajima, Larsson, Wright

Goller: Dk. 18 Erdoğan Yeşilyurt (Kendi Kalesine), Dk. 25 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 10 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

4. dakikada ceza yayının gerisinde kazanılan serbest vuruşu Larsson kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural son anda sağına uzanarak kornere çeldi.

12. dakikada Dia Saba'nın pasıyla ceza alanı içi sağ çaprazda hareketlenen N'Jie, altıpasta müsait durumdaki Yatabare'yi görmek istedi ancak top biraz uzun düşünce kalecide kaldı.

18. dakikada konuk ekip öne geçti. Larsson'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Güray Vural'ın şutunda meşin yuvarlak rakip savunmada Erdoğan Yeşilyurt'a çarparak filelere gitti: 0-1.

25. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Larsson'un pasıyla ceza yayı yakınında savunmanın arkasına sarkan Wright, keleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi: 0-2.

31. dakikada Antalyaspor Wright ile yine tehlikeli geldi. Fernando'nun uzun oynadığı topla sağ çaprazda savunmanın arkasına sarkan Wright'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşma öncesi Sivas 4 Eylül Stadı'nın zeminine çıkan hakemler ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan pankart taşıdı.

Seremonide spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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