Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Alpaslan Dedeş, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas (Dk. 46 Appindangoye), Caner Osmanpaşa, Erdoğan Yeşilyurt, Keita (Dk. 40 Robin Yalçın), Hakan Arslan (Dk. 40 Ulvestad), Dia Saba, N'Jie (Dk. 46 Ziya Erdal), Gradel, Yatabare (Dk. 67 Angielski)

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Veysel Sarı, Luyindama, Kudryashov, Bünyamin Balcı, Fernando (Dk. 81 Soner Aydoğdu), Ufuk Akyol, Güray Vural (Dk. 81 Floranus), Nakajima (Dk. 64 Ghacha), Larsson (Dk. 72 Mehmedi), Wright (Dk. 82 Luiz Adriano)

Goller: Dk. 18 Erdoğan Yeşilyurt (Kendi Kalesine), Dk. 25 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Hakan Arslan, Dk. 49 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 10 Veysel Sarı, Dk. 84 Alperen Uysal (Fraport TAV Antalyaspor)





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

56. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Wright, çizgiye kadar indikten sonra içeriye çevirdi ancak kimse dokunamayınca top taca gitti.

59. dakikada Robin Yalçın'ın ceza yayının gerisinden vuruşunda, top üstte dışarıya çıktı.

63. dakikada Wright'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Nakajima'nın soluna çekip yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın kontrolünde direğin yanından auta çıktı.

75. dakikada kısa paslarla atağa çıkan Sivasspor'da Ulvestad'ın ceza yayının gerisinden şutunda, top üstte auta gitti.

76. dakikada sol kanattan çizgiye kadar inen Gradel'in içeriye çevirdiği topa altıpasta Angielski dokunurken, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarıya çıktı.

90+3. dakikada Antalyaspor sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Soner Aydoğdu'nun ortasında top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.





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