Sivasspor'un ligde puan kayıpları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında, dün sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un puan kayıpları devam ediyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Romanya temsilcisi CFR Cluj'ü sahasında 3-0 yenerek son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen kırmızı-beyazlılar, ligde ise istikrarsız bir görüntü çiziyor.

Süper Lig'de ilk galibiyetini 9. haftada deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek elde eden Sivas ekibi, 10. haftada da sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup edip 6 puanı hanesini yazdırdı.

Bu galibiyetlerle alt sıralardan kurtulma adına önemli adım atan Sivasspor, geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'a 1-0, dün de sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilerek çıkışını sürdüremedi.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgisi bulunan Demir Grup Sivasspor, puan cetvelinde 15. sırada yer aldı.

Kırmızı-beyazlılar ligde geride kalan 12 haftada rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde 16 gol gördü.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında 3 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak. Sivas temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında ise 7 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.