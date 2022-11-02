Sivas'ta devrilen otomobildeki uzman çavuş öldü, 3 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu uzman çavuş hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ş.Ç. (27) yönetimindeki 58 ABD 994 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçtaki Osman Arık (23) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile N.Ö. (20) ve A.S. (19) sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ölen Osman Arık ile sürücü Ş.Ç'nin Erzincan İliç İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş oldukları öğrenildi.

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