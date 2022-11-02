Sivas'ta otomobillerin çarpıştığı kazada bir öğrenci öldü, 2 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

E.P'nin (19) kullandığı 58 TK 584 plakalı otomobil, İbrahim Göker Caddesi Ülkü Sokak Kavşağı'nda, Y.K. (39) idaresindeki 58 ABD 047 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerin yaralandığı kazada Y.K'nin aracında bulunan 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokul 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki kızı Zehra Karabulut olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Y.K, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Y.K'nin Şarkışla Devlet Hastanesinde memur olduğu, kızını da iş yerine yakın olan okula bırakmak için yola çıktığı öğrenildi.​​

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