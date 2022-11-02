Sivas'ta MTA'nın gezici müzesi öğrencilerle buluştu

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, Maden Teknik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere "Doğa Dostu Sürdürülebilir Madencilik ve Gezici Müze Eğitimi" verildi.

Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda, MTA Genel Müdürlüğü yetkilileri kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Programda, MTA bünyesinde faaliyet gösteren Gezici Müze'de yer alan, dünyanın ve ülkenin çeşitli bölgelerinden derlenmiş, doğa tarihini anlatan çok sayıda fosil, kayaç, mineral ve maden örnekleri de sergilendi.

MTA Doğa Dostu Sürdürülebilir Madencilik ve Gezici Müze Eğitim programının yarın Cumhuriyet Ortaokulu'nda devam edeceği belirtildi.

Programa Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, MTA Bölge Müdürü Murat Ünal ve öğrenciler katıldı.



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