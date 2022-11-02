Sivas'ta "Tazelenme Üniversitesi" açıldı

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ), kuşaklar arası dayanışmayı artırmak amacıyla "Tazelenme Üniversitesi" açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gerontoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezindeki açılışa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Hastaoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Ataseven, açılışta, tazelenme üniversitesinin hem Sivas hem SCÜ için yeni bir model olduğunu belirterek, sosyal sorumluluk kapsamında yapılan projeyi önemsediğini aktardı.

Hastaoğlu ise toplumun ileri yaştaki bireylere karşı sorumlulukları olduğunu ifade ederek, üniversitenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Tazelenme üniversitesi, teorik, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışmaları, seminer, atölye çalışması gibi derslerden oluşan dört yıllık yetişkin eğitim modelini içeriyor. Üniversitede, ileri yaştaki bireylerin bu dönemin biyolojik, sosyolojik, psikolojik yönden getireceği durumlara hazırlanması amaçlanıyor.

Ayrıca, burada eğitim gören ileri yaştaki bireylerle üniversite öğrencilerinin aynı ortamda buluşması ile kuşaklar arası dayanışmayı artırmak da eğitimin hedefleri arasında yer alıyor.





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