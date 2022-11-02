Sivas Belediyesinden işçilerine yemek ücreti desteği

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SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan ek protokol ile işçilerin yemek ücretlerinde iyileştirmeye gidildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Hizmet-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Yılmaz ve sendika temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan karar ile işçilerin yemek ücretlerinde iyileştirme yaptıklarını belirtti.

İşçilerin yanlarında olduğunu her fırsatta göstermeye çalıştığını aktaran Bilgin, "Bu kapsamda mesai arkadaşlarımıza şu ana kadar ödenen yemek yardımını günlük 55 liraya çıkarıyoruz. Böylece her işçimize net 1350 lira destek sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Bilgin, çalışanın, emekçinin ve işini düzgün yapanın her zaman yanında olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sivas'ın her metrekaresinde emeği olan 2 bin 500 işçi kardeşimizle şehrimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bu anlamda imkanlarımızı da maksimum seviyeye çıkararak çalışanlarımıza destek oluyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İmkanlar neticesinde işçilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz."

Hizmet-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek ise imzalanan protokolün 1 Kasım'da yürürlüğe girdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından hazırlanan ek protokol imzalandı.

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