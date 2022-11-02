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Slavia Prag-Sivasspor maçına doğru

AA

Slavia Prag-Sivasspor maçına doğru

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, bu etabı lider bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın oynanacağı Eden Arena'da düzenlediği basın toplantısında, gruptaki bütün maçların çekişmeli geçtiğini belirtti.

Puanların birbirine yakın olduğunu aktaran Çalımbay, "Gruptan çıkmayı garantilediğimiz için çok mutluyuz. Çünkü zor bir gruptu. Slavia Prag takımı da bana göre favori takımların başında geliyordu." dedi.


- "Tek amacımız yenilmeden dönmek"


Gruptan birinci çıkmanın önemli olduğunu ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:

"Buradan birinci çıkma şansımız var ve bunu sonuna kadar zorlayacağız. Bir başka avantajımız da CFR Cluj'un galip gelmesi durumunda yine birinci çıkma şansımız var. Karşımızdaki çok iyi bir takım. Sahamızda oynadığımız karşılaşma da çok zor geçti. Buradaki maç da tabii ki çok zor geçecek, bunun farkındayız. Spor Toto Süper Lig'de de çok kritik maçlarımız var. Onları düşünerek burada tam net bir kadroyla çıkamayabiliriz. Onun için hem ligi hem burayı götürmemiz gerekiyor. Buradaki tek amacımız yenilmeden dönmek. O zaman birinciliği garanti etmiş olacağız. Tek amacımız da bu. Gruptan çıkmayı garantiledik ama birinci olmak çok önemli. Çünkü birinci olduğunuz zaman 16 takım arasına, ikinci olduğunuz zaman ise son 32 takım arasında kalıyorsunuz. Onun için bizim buradan mutlaka puanla ayrılmamız gerekiyor. "

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı zorlu bir karşılaşmalarının olduğunu anımsatan Çalımbay, üç günde bir maç oynadıkları için çok zorlandıklarını aktardı.

Çalımbay, bu nedenle Slavia Prag maçında bazı futbolcuları riske etmek istemediğini belirterek, "Daha az oynamış, dinlenmiş, sakatlığını atlatmış arkadaşlarımızı oynatacağız. Böyle bir rotasyon yapacağız. Yani tam takım çıkma şansımız olmayacak. Ancak ne olursa olsun bizim buradan iyi bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Burada alacağımız bir galibiyet, bir beraberlik, ligi de etkileyecek. Çünkü moral kazanacağız. O moralle Fenerbahçe maçının da iyi geçeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan ve yorgun olan oyuncuları oynatmamaya çalışacağını dile getiren Çalımbay, "Çünkü bu maç hem bizim için hem de Türkiye'nin alacağı puanlar açısında çok önemli. Onun için burada elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak ligdeki Fenerbahçe maçı da bizim için çok önemli. Sadece Fenerbahçe maçı değil, herhangi bir lig maçı da olsa bizim için çok önemli. Ligdeki konumumuz maalesef istediğimiz gibi değil. Onun için kalan maçlarımızı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ligde iyi olacağız ki Avrupa kupası maçlarımızı da rahat bir şekilde oynayalım." değerlendirmesinde bulundu.


- Yalçın: "Türkiye için puanlar kazanmak istiyoruz"


Sivasspor'un orta saha oyuncusu Robin Yalçın, maçı kazanmak istediklerini dile getirdi.

Grupta lider olduklarını ve bu şekilde Türkiye'ye dönmek istediklerini belirten Robin, "Üç gün önce ligde hiç beklemediğimiz kötü bir maç oynadık. Onu telafi etmek istiyoruz. Puan için oynamıyoruz, galibiyet için oynuyoruz. Bunun için geldik. Türkiye için puanlar kazanmak istiyoruz." diye konuştu.



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