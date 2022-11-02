Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır

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SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. ve son maçında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Eden Arena'da gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Slavia Prag ile Demir Grup Sivasspor yarın (TSİ) 20.45'te Eden Arena'da karşılaşacak.

Mücadelede Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic düdük çalacak.





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