Sivas'ta trafik kazasında 1 uzman çavuş öldü, 5 kişi yaralandı

Bir benzeri daha yok! Peki ne işe yarıyor?

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 uzman çavuş öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kemal Çetin (28) idaresindeki 43 RT 543 plakalı hafif ticari araç, Gürün-Darende kara yolu üzerindeki bir dinlenme tesisi yakınlarında Y.B. (27) yönetimindeki 58 ABF 506 plakalı saman yüklü kamyonetle çarpıştı.

Sürücü Çetin kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta bulunan Hava ve Yavuz Oktay Çetin (2) ile kamyonet sürücüsü Y.B, aracındaki Koray Budur (19) ve Hüseyin Yıldırım (19) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hava ve Yavuz Oktay Çetin ile Koray Budur, Malatya'ya sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Kemal Çetin'in uzman çavuş olduğu ve Elazığ'da görev yaptığı öğrenildi.

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