Sivas'ta kafeteryanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kafeteryanın çatısında çıkan yangında hasar oluştu.

Merkeze bağlı İşhan köyünde İ.G'ye ait kafeteryanın çatısında yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, kafeteryada hasara yol açtı.

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