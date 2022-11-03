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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri Şarkışla ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçede ikamet eden zanlılar F.K. ve C.S'nin evinde arama yapan jandarma ekipleri, satışa hazırlanmış 39 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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