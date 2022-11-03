Sivas'ta özel eğitim öğrencilerinin düşünce ve hayalleri kitaba dönüştürüldü

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SİVAS (AA) - Sivas'ta "Büyük Kalpler Avrupa Birliği" projesi kapsamında, Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören 28 öğrencinin hayallerini ve düşüncelerini anlatan hikaye kitabı oluşturuldu.

Sivas Valiliği İl Özel İdaresi ve Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulunca ortak yürütülen proje çerçevesinde 28 öğrencinin yazdığı öykülerin yer aldığı kitap basılarak öğrencilere ve velilerine dağıtıldı.

Okulun müdürü Süleyman Güler, özel eğitim gören öğrencilerin sıcak yüreklerinde kurdukları cümlelerle yaşadıklarını ve hayallerini bu kitapta yeşerttiklerini belirterek, "Baskısı yapılan bu hikaye kitabında gayeye varmak için yola çıkan temiz yüreklerin hikayelerini okuyacaksınız." dedi.

Bazı öğrencilerin hayallerini yazıya dökemediği için resim çizdiğine dikkati çeken Güler, "Sorduğumuzda öyküyü tam olarak yazamadıklarını, düşüncelerini ve hayallerinin resmini yaptıklarını söylediler. Bu hikaye kitabını süsleyen resimler, öğrencilerimin kendi kalplerinden çıkan temiz duyguların yansımasıdır." diye konuştu.



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