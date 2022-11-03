SCÜ'de "Şehir ve Kimlik Sempozyumu" düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi iş birliğinde Şemseddin Sivasi anısına düzenlenen "Şehir ve Kimlik" konulu sempozyum başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sempozyumda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Sivas'ın tarihteki en kadim şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, "Yüzlerce yıldır yapılıp yıkılan tarihi şehirlerin günümüzdeki sakinleriyiz. Ait olduğumuz kentlerin ruhlarını taşıyoruz. Sivas gibi kadim bir şehirde bu tür konuların bilimsel olarak ele alınması çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Şemseddin Sivasi'nin Sivas denilince akla gelen ilk büyük şahsiyet olduğunu aktardı.

Sivas'ın tarih boyunca her zaman bir medeniyet şehri olduğunu vurgulayan Bilgin, "Bizler de bugün şehrimizin tarihi dokusunu korurken projelerimizi bu bağlamda uyguluyoruz. Ruhunu betonlaşmayla kaybetmeyen şehrimiz, insanımızın Anadolu'ya ait ruhunu yansıtıyor." açıklamasında bulundu.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da Şemseddin Sivasi anısına sempozyum düzenleme fikrinin 2019 yılında ortaya çıktığını ancak salgın nedeniyle bunun gerçekleştirilemediğini belirtti.

Sempozyumun ilkine ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını aktaran Yıldız, gelecek yıl ise Kilis'te "Şehir ve Kimlik 2" olarak sempozyum yapacaklarını ifade etti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Doğan ise SCÜ ile ortaklaşa sempozyum düzenlemekten mutlu olduklarını vurguladı.

Program, edebiyatçı-yazar Sadık Yalsızuçanlar'ın "Şehir ve Bilgelik" adlı açış konferansıyla devam etti.

Sempozyum yarın sona erecek.

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