RTÜK'ün "12. Gelecekte İletişim Çalıştayı" Sivas'ta sona erdi

SİVAS (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen "12. Gelecekte İletişim Çalıştayı"nın üçüncü etabı Sivas'ta gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, her milletin bir bağımsızlık mücadelesi, bir istiklal savaşı olduğunu söyledi.

Milletlerin kendi tarihlerini yazarken, o mücadeleyi mihenk noktası yaptığını ve kendi kimliklerini onun etrafında inşa ettiğini belirten Şimşek, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin doğuşunun ve Türk milletinin bu topraklardaki varlığının devamının mihenk noktası da kuşkusuz Kurtuluş Savaşı'mızdır. Kurtuluş Savaşı'mız, bundan bir asır önce Samsun, Amasya, Sivas hattında filizlenmiştir." dedi.

Şimşek, "Kurtuluş Savaşı'nın Yüzüncü Yılında Medya" başlıklı çalıştayın, bu üç şehirde düzenlenmesinin son derece anlamlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bundan 100 yıl önce istiklalimiz için savaşırken en önemli medya araçları telgraf ve gazeteydi. Hızlı ve güvenli muhaberenin sağlanması, millette bağımsızlık heyecanının hep diri tutulması ve uluslararası kamuoyunda haklılığımızın gösterilmesi için bu medya araçlarına sahip olmak çok önemliydi. Kurtuluş Savaşı'mızın kumandanı Mustafa Kemal Paşa'nın Sivas'ta İrade-i Milliye, Ankara'da Hakimiyet-i Milliye gazetelerini ve Anadolu Ajansını kurması bu sebepledir. Ayrıca telgraf hatlarının denetimi en başta ele alınmış ve telgraf savaş boyunca etkin bir şekilde kullanılmıştır. O günlerden bir asır sonra medya araçları tamamen değişti. Radyo ve televizyondan sonra internet ve sosyal medya en yeni medya araçları olarak ortaya çıktı. İletişimdeki bu baş döndüren gelişme, insan ilişkilerini ve toplumsal ilişkileri de etkiledi. Artık sürekli bir bilgi ve haber sağanağı altında, neyin gerçek neyin asılsız olduğunu anlayamıyoruz. Bu nedenle kurumsal medyanın ve sosyal medyanın doğru içerikleri, gerçeği ileten bilgileri bugünümüz ve geleceğimiz açısından çok önemlidir. Milli değerlerimizin yeni nesillere benimsetilmesi, onların yozlaştırıcı etkilerden korunması için yeni medya araçlarının doğru kullanılması ve denetlenmesi mutlaka elzemdir."

Çalıştayın son derece faydalı olacağını ve güzel sonuçlar ortaya çıkacağını dile getiren Şimşek, burada ele alınan konularla ilgili bilimsel buluşmaların da artarak devam edeceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivas'ın cumhuriyetin kuruluşuna ev sahipliği yapmış, cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir şehir olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılına doğru giderken Samsun, Amasya ve Sivas'ta güzel bir çalıştay düzenlendiğini belirten Bilgin, "Sivas cumhuriyetin kuruluşunda önemli bir görev üstlenmiştir. Adeta 108 gün cumhuriyetin ilk başkenti olarak İstiklal Savaşı'na başkentlik yapıyor." dedi.

Kongrede alınan kararların tüm ülkeye doğru bir şekilde aktarılması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla İrade-i Milliye Gazetesi'nin Sivas'ta basıldığını anımsatan Bilgin, belediye olarak gazetenin tıpkı basımını yaptıklarını, ilgili olanlara hediye ettiklerini dile getirdi.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da RTÜK tarafından yapılan çalıştaya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Yıldız, özellikle iletişim fakültesi açısından son derece önemli bir çalıştay olduğunu vurgulayarak, güzel neticeler alınacağını aktardı.

- "Samsun ve Amasya'da çok güzel, verimli çalıştaylar yaptık"

RTÜK Başkanvekili Orhan Karadaş ise çalıştayın üçüncü ayağını Sivas'ta yapıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kurtuluştan kuruluşa giden yolda Sivas'ta bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten Karadaş, "Bu sebeple 12. çalıştayımızın ana temasını "kurtuluştan, kuruluşa" olarak belirledik." dedi.

Bu toprakların vatan yapılmasında emeği geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanları ve şehitleri saygı ve minnetle yad ettiğini dile getiren Karadaş, şunları kaydetti:

"Gelecekte İletişim Çalıştayı'mızın amacı, ülkemizde yükseköğretim gören, Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin Türk Cumhuriyetleri, Türk akraba toplulukları menşeili öğrencilerin, gönül coğrafyamız olan ülkelerden gelen öğrencilerin ülkemizi daha iyi tanımaları ve iyi duygularla ülkelerine dönmeleridir. Bu kardeşlerimizin daha sonra ülkelerinde görev yapacakları kurum ve kuruluşlarda Türkiye ile temaslarını sürdürmeleri, bağlarını devam ettirmeleri en büyük arzumuz ve beklentimizdir. Samsun ve Amasya'da çok güzel, verimli çalıştaylar yaptık."

Açılış konuşmalarının ardından uluslararası öğrenciler tarafından çeşitli konularda sunumlar yapıldı.





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