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Sivas'ta sıkı denetimler sayesinde yaban keçisi sayısı 2 bin 500'e yükseldi

AA

Sivas'ta sıkı denetimler sayesinde yaban keçisi sayısı 2 bin 500'e yükseldi

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen sıkı denetimlerin yanı sıra, koruma ve kontrol çalışmaları sayesinde yaban keçisi sayısında artış yaşandı.

Sivas'ta envanter çalışmalarına 2016-2017 av sezonunda başlayan Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kentte 560 yaban keçisi tespit etti.

Ekipler, 2021-2022 av sezonunda ise yaban keçisi sayısının 2 bin 500'e ulaştığını belirledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'ın yüzölçümü olarak Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını anımsattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak av koruma ve kontrollerini mesai mefhumu gözetmeksizin yürüttüklerini söyleyen Çörtük, "112 Çağrı Merkezi'nde bulunan personellerimiz sayesinde bize bilgi akışı anında geliyor ve ekiplerimiz olaya müdahale ediyorlar." dedi.

Ekiplerinin yanı sıra muhtarlar, bekçiler, fahri av müfettişleri, jandarma ekipleri ve yereldeki gönüllülerle av koruma ve kontrol faaliyetlerini yürüttüklerini belirten Çörtük, "Sivas'ta 1260 köy muhtarına bilgilendirme yaptık. Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 7/24 av kontrol faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Geçen yıl yasak av yapan 307 kişiye, bu yıl ise av sezonu açıldığı tarihten itibaren 206 kişiye işlem yaptık." diye konuştu.

- Denetimlerde dron ve fotokapan da kullanılıyor

Av koruma ve kontrolünde karşılaşılan yasa dışı durumlarda 2021-2022 av döneminde Sivas'ta 307 kişiye yaklaşık 423 bin lira idari, 228 bin lira tazminat cezası uyguladıklarını aktaran Çörtük, kişi bazlı kontrol edilen ve ceza uygulanan iller arasında Sivas'ın birinci sırada yer aldığını ifade etti.

Çörtük, envanter çalışması yapılan 5 avlak ile bunların haricindeki 9 avlakta av koruma kontrol faaliyetlerinin başarılı sonuçlar verdiğini ve yaban keçisi popülasyonunda artış yaşandığını tespit ettiklerini söyledi.

Sivas'ta bulunan 14 avlaktaki yaban keçisi popülasyonu hakkında bilgiler veren Çörtük, şunları kaydetti:

"2016-2017 envanterimizde yaban keçisi sayısı 560 iken bugün itibarıyla 2 bin 500'e ulaştık. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, artık yaban keçisi ilimizin her yerinde görülür vaziyete geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak en büyük görevlerimizden birisi av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanarak gelecek nesillere aktarılması. Bunun için av koruma şart ama sadece bununla kalmıyoruz, kışın yiyecek bulmakta sıkıntı çeken özellikle büyük memeli türlerimize yem desteği sağlıyoruz. Yazın da bunların susuz kalmalarının önüne geçerek türlerin gelişimine katkı sağlıyoruz."

Çörtük, denetimlerde, dürbün, teleskop, dron ve fotokapan gibi teknolojik aletleri de kullandıklarını dile getirerek, yasa dışı yaban keçisi avlanmanın cezasının 250 bin lira olduğunu, bunun da caydırıcı bir unsur olduğunu sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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