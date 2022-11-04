Şarkışla'daki belediyelere arıtma tesisiyle ilgili bilgi verildi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yıllardır süren içme suyu problemini çözüme kavuşturan arıtma tesisiyle ilgili yerel yönetimler bilgilendirildi.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy ve belediye meclis üyeleri, altyapısı 200 milyon liralık yatırımla yenilenen içme suyu arıtma tesisini gezdi.

Burada belediye başkanlarını ve meclis üyelerini bilgilendiren tesis sorumlusu çevre mühendisi Rahman Kaan Başlan, tesiste günde 3 kez numune alındığını, artık sıkıntı yaşanmadan vatandaşların sağlıklı su tüketeceğini kaydetti.

Başlan, tesisten Şarkışla'nın yanı sıra Cemel ve Gürçayır beldelerinin de yararlanacağını sözlerine ekledi.





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