Sivas'ta tüketici hakları konusunda eğitim programı düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta belediyelerin zabıta daire başkanları ve ticaret il müdürlerine yönelik tüketici hakları eğitim programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından "Tüketicinin Korunması Uygulamalarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde Sıcak Çermik'teki bir otelde düzenlenen eğitim programına, Sivas'ın yanı sıra Kayseri, Tokat, Yozgat ve Malatya'dan zabıta daire başkanları ve ticaret il müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yakup Güzel ülke genelinde birçok belediyede zabıta tüketici hakları birim amirlikleri oluşturulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Belediye zabıta teşkilatlarına yönelik bu programı yapmayı kendimize bir görev addettik. Bu proje Cumhurbaşkanlığı Eylem Planı kapsamında gerçekleştiriliyor. Projenin önemi pandemi sürecinde çok daha iyi anlaşıldı. Çünkü piyasadaki fiyat artışları, fiyat etiketleri ve benzeri birçok vatandaşlarımızı mağdur eden hususlarla İlgili ticaret il müdürlükleri, zabıta ile yakın bir çalışma içerisinde oldular. Bizim ilçe teşkilatlarımız yok. İllerde sadece il müdürlüklerimiz var. Özellikle ilçelerde sizlerden büyük destek aldık."

Eğitim programında ticaret il müdürleri ve zabıta daire başkanlarına belediyeler tarafından yapılan indirimli satışlar, satıştan kaçınma ve fiyat etiketi denetimleri anlatıldı.

Ardından zabıta daire başkanlıkları tarafından yapılan denetimlerin uygulamalı sunumları gerçekleştirildi.





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